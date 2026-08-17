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За підтримки НАТО 100 військових психологів України завершили навчання з EMDR-терапії, — Генштаб

Сто військових психологів Збройних Сил України та органів системи Міністерства внутрішніх справ завершили навчання з травматерапії із застосуванням EMDR-підходу. 

Проєкт реалізували за підтримки НАТО.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

За підтримки НАТО 100 військових психологів України завершили навчання з EMDR-терапії, — Генштаб
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Фото: Повернись Живим

EMDR-терапія — метод десенсибілізації та репроцесуалізації рухами очей, який застосовують у роботі з травматичними переживаннями. Його рекомендує міжнародна професійна спільнота, а також використовують у військових структурах країн-членів НАТО.

Навчання тривало рік. У програмі взяли участь 100 військових психологів, серед яких практичні психологи, клінічні фахівці та керівники підрозділів психологічного забезпечення.

Курс розробили та провели українські й міжнародні експерти та тренери. Програма поєднувала теоретичну підготовку з практичним відпрацюванням навичок застосування EMDR у роботі з військовослужбовцями та співробітниками відповідних відомств.

Отримані знання психологи зможуть використовувати для підтримки відновлення після травматичних подій та зміцнення психологічної стійкості особового складу.

У Генштабі зазначили, що учасники почали застосовувати отримані під час навчання методики та інструменти у своїй роботі ще до завершення курсу.

Проєкт реалізували в межах Комплексного пакету допомоги Україні. Він є частиною ширших зусиль НАТО з розвитку спроможностей системи психологічного забезпечення сектору безпеки й оборони України.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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