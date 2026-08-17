EMDR-терапія — метод десенсибілізації та репроцесуалізації рухами очей, який застосовують у роботі з травматичними переживаннями. Його рекомендує міжнародна професійна спільнота, а також використовують у військових структурах країн-членів НАТО.
Навчання тривало рік. У програмі взяли участь 100 військових психологів, серед яких практичні психологи, клінічні фахівці та керівники підрозділів психологічного забезпечення.
Курс розробили та провели українські й міжнародні експерти та тренери. Програма поєднувала теоретичну підготовку з практичним відпрацюванням навичок застосування EMDR у роботі з військовослужбовцями та співробітниками відповідних відомств.
Отримані знання психологи зможуть використовувати для підтримки відновлення після травматичних подій та зміцнення психологічної стійкості особового складу.
У Генштабі зазначили, що учасники почали застосовувати отримані під час навчання методики та інструменти у своїй роботі ще до завершення курсу.
Проєкт реалізували в межах Комплексного пакету допомоги Україні. Він є частиною ширших зусиль НАТО з розвитку спроможностей системи психологічного забезпечення сектору безпеки й оборони України.