Україна та Саудівська Аравія посилюють співпрацю в сфері агропродовольчої продукції та інвестицій

Очікується, що підтримка Саудівської Аравії може допомогти зберегти стабільність поставок українського зерна на світові ринки.

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Україна та Саудівська Аравія посилюють співпрацю у сфері агропродовольчої торгівлі та інвестицій.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Як зазначив очільник відомства Тарас Висоцький, Саудівська Аравія є одним із ключових імпортерів продовольства та важливим логістичним центром регіону, тому її підтримка може реально допомогти зберегти стабільність поставок українського зерна на світові ринки.

Міністр додав, що Україна через порти Великої Одеси експортувала близько 6 млн тонн вантажів щомісяця. Навіть за максимального використання альтернативних маршрутів їхня пропускна спроможність дозволяє компенсувати лише частину морських перевезень. Водночас російські атаки вже призвели до зростання логістичних витрат на експорт української аграрної продукції приблизно на 45 доларів США за тонну.

Ще одним напрямом співпраці стали інвестиції в український аграрний сектор. Сторони домовилися опрацювати проведення спільного українсько-саудівського бізнес-семінару за участю представників приватного сектору. Під час заходу планується презентувати інвестиційні можливості в Україні, зокрема у портовій інфраструктурі, терміналах, переробці та виробництві аграрної продукції.

Крім того, сторони обговорили перспективи розширення присутності українського бізнесу на ринку Саудівської Аравії, зокрема можливості для українських виробників птиці та ветеринарних препаратів.