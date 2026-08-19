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Литва отримала від адміністрації Трампа анкету про підтримку політики США

Документ є частиною ширшої оцінки американської військової присутності в Європі та стосується оборонних витрат і співпраці союзників зі США.

Литва отримала від адміністрації Трампа анкету про підтримку політики США
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Канцелярія президента Литви підтвердила, що отримала від адміністрації президента США Дональда Трампа анкету для оцінки підтримки американської політики країнами НАТО.

Про це повідомляє LRT із посиланням на офіс президента Литви.

Документ є частиною ширшого перегляду Сполученими Штатами своєї військової присутності в Європі. За допомогою анкети адміністрація Трампа хоче оцінити позиції союзників щодо політики президента США.

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У литовській канцелярії повідомили, що питання стосуються витрат на оборону, співпраці з американською оборонною промисловістю, зобов’язань перед союзними силами та участі у міжнародних місіях.

"Наразі готується офіційна відповідь Литви ключовим союзникам по НАТО", – повідомили в офісі президента.

Раніше Bloomberg повідомило, що адміністрація Трампа надіслала подібний документ країнам-членам НАТО.

За даними агентства, у ньому, зокрема, запитується, чи висловлювала кожна країна публічну підтримку зовнішній політиці США, які обмеження вона встановлювала щодо використання американськими військовими своїх баз, зокрема під час операцій в Ірані та Венесуелі, а також чи витрачає кошти на американських військових підрядників.

Деякі союзники США, за інформацією Bloomberg, негативно сприйняли анкету. Вони розцінили її як можливу спробу вимагати ідеологічної лояльності до політики Вашингтона в обмін на американські гарантії безпеки.

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