США звинуватили 17 іранців у проведенні масштабної кібератаки

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Міністерство юстиції США висунуло звинувачення 17 громадянам Ірану, яких вважають причетними до масштабної кампанії кібератак на американські університети, компанії та державні установи.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США.

За даними американського відомства, хакери, пов'язані з Іранським інститутом Мабна, проводили скоординовані атаки приблизно з 2013 року до грудня 2017-го.

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За цей період вони атакували комп'ютерні системи 144 американських університетів, 178 академічних установ за межами США, щонайменше 42 приватних компаній, а також п'яти федеральних і державних установ США.

Як стверджує Мін'юст, учасники кампанії викрали понад 31 терабайт академічних даних та інтелектуальної власності. Вони також атакували понад 100 тисяч облікових записів викладачів і науковців у різних країнах та зламали близько 8 тисяч електронних поштових скриньок.

У США заявляють, що значна частина цих кібератак проводилася на замовлення або в інтересах Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.

"Кібероперації стали центральним інструментом національної влади, а напади на американські та союзні установи мають прямі наслідки для нашої безпеки та економічної могутності", – заявив прокурор США Південного округу Нью-Йорка Джеймі Макдональд.

Державний департамент США також оголосив винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе встановити місцезнаходження п'ятьох імовірних найманих хакерів, яким висунули звинувачення.

Дев'ять із 17 обвинувачених раніше вже фігурували у кримінальній справі, яку американська влада порушила у березні 2018 року.

За даними Мін'юсту США, Інститут Мабна заснували у 2013 році. Його діяльність була спрямована, зокрема, на допомогу іранським університетам і науково-дослідним організаціям в отриманні незаконного доступу до іноземних наукових ресурсів.

Інститут наймав хакерів та укладав із ними контракти для проведення кібератак. Крім того, він співпрацював з іранськими державними та приватними організаціями, виконуючи хакерські операції на їхнє замовлення.