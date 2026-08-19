Reuters: Близько половини венесуельської нафти експортують до США

Венесуела щодня видобуває близько 1,25 мільйона барелів нафти, понад 500 тисяч із яких останніми місяцями надходять до США.

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Близько половини нафти, яку видобувають у Венесуелі, останніми місяцями експортують до Сполучених Штатів. Йдеться про понад 500 тисяч барелів на добу.

Про це заявив заступник міністра енергетики США Кайл Гауствейт, повідомляє Reuters.

За його словами, венесуельську нафту постачають на американські нафтопереробні заводи, які спеціально пристосовані для роботи з цим видом сировини.

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Загалом Венесуела видобуває близько 1,25 мільйона барелів нафти на добу.

Водночас США постачають до Венесуели понад 100 тисяч барелів легкої нафти щодня. Її використовують для змішування з важчою венесуельською нафтою, що полегшує її видобуток і транспортування.

Гауствейт назвав таку взаємодію між країнами "чудовим енергетичним партнерством" та наголосив, що торгівля відбувається на відкритому ринку.

Віцепрезидент державної нафтової компанії Венесуели PDVSA Джованні Мартінес своєю чергою повідомив, що експорт венесуельської нафти цього року зріс на 19,7%. За його словами, країні водночас необхідні розріджувачі для роботи з важкими сортами нафти.