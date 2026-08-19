Греція може перемістити Patriot через загрозу ударів Ірану

Батарею можуть перевезти з острова Карпатос до військової бази Суда на Криті.

Міністерство національної оборони Греції розглядає можливість переміщення батареї Patriot з острова Карпатос до військової бази Суда на Криті. На Карпатосі Patriot перебуває з березня.

Про це пише Kathimerini.

Рішення залежатиме від оцінки загрози для американських військових після повідомлень про можливі удари Ірану по цілях у Європі. За даними джерел, якщо буде встановлено, що Крит перебуває у небезпеці, батарею можуть передислокувати для посилення захисту військових об’єктів бази.

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В Афінах також оцінюють інформацію про можливі удари Ірану по цілях на Кіпрі та в Болгарії. На Кіпрі залишаються дві пари грецьких винищувачів F-16, які відправили туди в березні після атак безпілотників, а також фрегат "Нікіфорос Фокас".

Ще одна грецька батарея Patriot раніше була переміщена до Північної Греції на прохання Болгарії для оборонної підтримки. У травні, коли ситуація на Близькому Сході, як вважалося, йшла до деескалації, її повернули на попереднє місце дислокації.

Якщо Болгарія знову звернеться із запитом про оборонну підтримку, рішення щодо переміщення Patriot ухвалюватиме Рада з питань зовнішньої політики та національної оборони Греції. У Міноборони Греції зазначають, що на базі Суда вже діють посилені заходи охорони та захисту.

Водночас урядові джерела наголошують, що наразі не вважають рівень загрози для Греції підвищеним.

Контекст

Раніше видання Financial Times написало, що Іран розглядає удари по військових об'єктах США в Європі у разі ескалації війни. За словами співрозмовників видання, іранські військові вже оцінювали можливість ударів по американських об'єктах у Південній та Південно-Східній Європі. Серед потенційних цілей називали Болгарію, а також Кіпр.

Водночас експерти вважають загрозу іранських ракетних ударів по Європі реальною, але обмеженою. Іран має ракети середньої дальності, здатні досягати окремих цілей у Південній та Південно-Східній Європі, однак зі збільшенням дальності знижується точність таких ударів.