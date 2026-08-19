Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
ГоловнаСвіт

Греція може перемістити Patriot через загрозу ударів Ірану

Батарею можуть перевезти з острова Карпатос до військової бази Суда на Криті.

Греція може перемістити Patriot через загрозу ударів Ірану
Patriot у Греції
Фото: Shutterstock

Міністерство національної оборони Греції розглядає можливість переміщення батареї Patriot з острова Карпатос до військової бази Суда на Криті. На Карпатосі Patriot перебуває з березня.

Про це пише Kathimerini.

Рішення залежатиме від оцінки загрози для американських військових після повідомлень про можливі удари Ірану по цілях у Європі. За даними джерел, якщо буде встановлено, що Крит перебуває у небезпеці, батарею можуть передислокувати для посилення захисту військових об’єктів бази. 

Реклама

В Афінах також оцінюють інформацію про можливі удари Ірану по цілях на Кіпрі та в Болгарії. На Кіпрі залишаються дві пари грецьких винищувачів F-16, які відправили туди в березні після атак безпілотників, а також фрегат "Нікіфорос Фокас".

Ще одна грецька батарея Patriot раніше була переміщена до Північної Греції на прохання Болгарії для оборонної підтримки. У травні, коли ситуація на Близькому Сході, як вважалося, йшла до деескалації, її повернули на попереднє місце дислокації.

Якщо Болгарія знову звернеться із запитом про оборонну підтримку, рішення щодо переміщення Patriot ухвалюватиме Рада з питань зовнішньої політики та національної оборони Греції. У Міноборони Греції зазначають, що на базі Суда вже діють посилені заходи охорони та захисту.

Водночас урядові джерела наголошують, що наразі не вважають рівень загрози для Греції підвищеним.

Контекст

Раніше видання Financial Times написало, що Іран розглядає удари по військових об'єктах США в Європі у разі ескалації війни. За словами співрозмовників видання, іранські військові вже оцінювали можливість ударів по американських об'єктах у Південній та Південно-Східній Європі. Серед потенційних цілей називали Болгарію, а також Кіпр.

Водночас експерти вважають загрозу іранських ракетних ударів по Європі реальною, але обмеженою. Іран має ракети середньої дальності, здатні досягати окремих цілей у Південній та Південно-Східній Європі, однак зі збільшенням дальності знижується точність таких ударів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies