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Іран розглядає можливість атакувати американські військові об'єкти в Європі, якщо президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про подальшу ескалацію війни.

Про це пише Financial Times із посиланням на двох людей, близьких до іранського режиму.

За словами співрозмовників видання, іранські військові вже оцінювали можливість ударів по американських об'єктах у Південній та Південно-Східній Європі. Серед потенційних цілей називали Болгарію. Офіційна Софія минулого місяця дозволила американським літакам-заправникам використовувати авіабазу Безмер.

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Ще однією можливою ціллю назвали Кіпр.Там розташована британська авіабаза Акротірі, яку в березні атакував безпілотник.

Крім того Іран розглядав можливість атак на підводні волоконно-оптичні кабелі в районі Ормузької протоки. Такий сценарій є ймовірним у разі подальшого загострення.

Іранські військові командири раніше попереджали, що у випадку нового масштабного конфлікту країна може атакувати не лише американські військові об'єкти та інфраструктуру на Близькому Сході, а й цілі за межами регіону.

Водночас експерти вважають загрозу іранських ракетних ударів по Європі реальною, але обмеженою. Іран має ракети середньої дальності, здатні досягати окремих цілей у Південній та Південно-Східній Європі, однак зі збільшенням дальності знижується точність таких ударів.

Що передувало?