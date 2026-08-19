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FT: Іран розглядає удари по військових об'єктах США в Європі у разі ескалації війни

Серед потенційних цілей джерела видання назвали Болгарію.

FT: Іран розглядає удари по військових об'єктах США в Європі у разі ескалації війни
Військова техніка в Ірані
Фото: EPA/UPG

Іран розглядає можливість атакувати американські військові об'єкти в Європі, якщо президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про подальшу ескалацію війни. 

Про це пише Financial Times із посиланням на двох людей, близьких до іранського режиму.

За словами співрозмовників видання, іранські військові вже оцінювали можливість ударів по американських об'єктах у Південній та Південно-Східній Європі. Серед потенційних цілей називали Болгарію. Офіційна Софія минулого місяця дозволила американським літакам-заправникам використовувати авіабазу Безмер.

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Ще однією можливою ціллю назвали Кіпр.Там розташована британська авіабаза Акротірі, яку в березні атакував безпілотник.

Крім того Іран розглядав можливість атак на підводні волоконно-оптичні кабелі в районі Ормузької протоки. Такий сценарій є ймовірним у разі подальшого загострення.

Іранські військові командири раніше попереджали, що у випадку нового масштабного конфлікту країна може атакувати не лише американські військові об'єкти та інфраструктуру на Близькому Сході, а й цілі за межами регіону.

Водночас експерти вважають загрозу іранських ракетних ударів по Європі реальною, але обмеженою. Іран має ракети середньої дальності, здатні досягати окремих цілей у Південній та Південно-Східній Європі, однак зі збільшенням дальності знижується точність таких ударів.

Що передувало?

  • Можливі плани Ірану стали відомі на тлі загострення відносин із Вашингтоном. Переговори щодо відновлення роботи Ормузької протоки зайшли в глухий кут. 
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі між Вашингтоном і Тегераном немає переговорів чи запланованих контактів. Глава Білого дому запевнив, що Ормузька протока відкрита для судноплавства. Це заперечкють у Тегерані.
  • Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф зазначив, що прохід відкриють лише після виконання умов тимчасової угоди. Це – скасування блокади, розблокування заморожених іранських активів, зняття нафтових санкцій США, а також припинення військових операцій і погроз проти Ірану на всіх напрямках.
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