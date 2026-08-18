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Іран не відкриє Ормузьку протоку, доки США не виконають низку умов, – спікер парламенту

Тегеран готовий до подальшого військового протистояння, якщо противники не підуть назустріч.

Іран не відкриє Ормузьку протоку, доки США не виконають низку умов, – спікер парламенту
Мохаммад Багер Галібаф
Фото: AlJazeera

Іран не планує відновлювати вільне судноплавство через Ормузьку протоку, доки не будуть виконані умови, передбачені Ісламабадським меморандумом. 

Про це заявив спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф, пише новинна агенція Mehr.

Серед ключових вимог Тегерана – скасування блокади, розблокування заморожених іранських активів, зняття нафтових санкцій США, а також припинення військових операцій і погроз проти Ірану на всіх напрямках.

"Ормузька протока не буде знову відкрита, доки не будуть повністю виконані умови, визначені Ісламабадським меморандумом", – наголосив Галібаф.

Спікер також заявив, що Тегеран готовий до подальшого протистояння, якщо його противники продовжать військові або інші дії проти Ірану. Відповідь Ірану буде пропорційною діям іншої сторони.

Галібаф назвав документ свідченням "поразки США" у політичній та правовій площинах. За словами спікера, сторона, яка погодилася на припинення війни, нібито згодом відмовилася від своїх зобов'язань, намагаючись компенсувати політичні втрати.

Що відомо про ситуацію в Ормузькій протоці?

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