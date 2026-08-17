Трамп закликав Іран "підняти білий прапор" через провал переговорів

Перемир’я між США та Іраном мало завершитися у понеділок, однак прогресу в мирних переговорах між Вашингтоном і Тегераном не спостерігається.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран не здатен перемогти у протистоянні зі Сполученими Штатами, та закликав Тегеран "підняти білий прапор капітуляції", пише Fox News.
"Вони повинні підняти білий прапор капітуляції", – сказав Трамп журналістам.
Водночас президент США зазначив, що не встановлює нового дедлайну для Ірану: "У мене немає графіка. Я не поспішаю".
Він також різко висловився щодо Оману, який бере участь у переговорах з Іраном щодо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. За словами американського президента, якщо Оман перешкоджатиме досягненню домовленостей, США "розбомблять їх до біса".
Окремо Трамп заявив у Truth Social, що головною метою США залишається недопущення отримання Іраном ядерної зброї.
"Головна мета є і завжди буде такою: Іран не може мати, у жодному вигляді, ядерну зброю", – написав президент США.
- Операція США та Ізраїлю проти Ірану триває з 28 лютого. Країни декларували цілями усунення ракетної і ядерної загрози Ірану та зміну там режиму. Після численних ударів загинули високопосадовці КВІР і верховний лідер Алі Хаменеї. Наступником став його син, але це не привело до деескалації.
- Сторони двічі домовлялися про перемир'я, покликане дати можливість напрацювати угоду про повноцінний мир, і обидва рази домовленості зривалися. З метою тиску Іран блокує важливий морський шлях транспортування нафти – Ормузьку протоку, а також атакує країни Перської затоки, що є союзниками США і мають їхні військові бази.