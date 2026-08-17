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Трамп закликав Іран "підняти білий прапор" через провал переговорів

Головною метою США залишається недопущення отримання Іраном ядерної зброї.

Трамп закликав Іран "підняти білий прапор" через провал переговорів
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Перемир’я між США та Іраном мало завершитися у понеділок, однак прогресу в мирних переговорах між Вашингтоном і Тегераном не спостерігається.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран не здатен перемогти у протистоянні зі Сполученими Штатами, та закликав Тегеран "підняти білий прапор капітуляції", пише Fox News.

"Вони повинні підняти білий прапор капітуляції", – сказав Трамп журналістам.

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Водночас президент США зазначив, що не встановлює нового дедлайну для Ірану: "У мене немає графіка. Я не поспішаю".

Він також різко висловився щодо Оману, який бере участь у переговорах з Іраном щодо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. За словами американського президента, якщо Оман перешкоджатиме досягненню домовленостей, США "розбомблять їх до біса".

Окремо Трамп заявив у Truth Social, що головною метою США залишається недопущення отримання Іраном ядерної зброї.

"Головна мета є і завжди буде такою: Іран не може мати, у жодному вигляді, ядерну зброю", – написав президент США.

  • Операція США та Ізраїлю проти Ірану триває з 28 лютого. Країни декларували цілями усунення ракетної і ядерної загрози Ірану та зміну там режиму. Після численних ударів загинули високопосадовці КВІР і верховний лідер Алі Хаменеї. Наступником став його син, але це не привело до деескалації.
  • Сторони двічі домовлялися про перемир'я, покликане дати можливість напрацювати угоду про повноцінний мир, і обидва рази домовленості зривалися. З метою тиску Іран блокує важливий морський шлях транспортування нафти – Ормузьку протоку, а також атакує країни Перської затоки, що є союзниками США і мають їхні військові бази. 
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