Трамп закликав Іран "підняти білий прапор" через провал переговорів

Перемир’я між США та Іраном мало завершитися у понеділок, однак прогресу в мирних переговорах між Вашингтоном і Тегераном не спостерігається.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран не здатен перемогти у протистоянні зі Сполученими Штатами, та закликав Тегеран "підняти білий прапор капітуляції", пише Fox News.

"Вони повинні підняти білий прапор капітуляції", – сказав Трамп журналістам.

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Водночас президент США зазначив, що не встановлює нового дедлайну для Ірану: "У мене немає графіка. Я не поспішаю".

Він також різко висловився щодо Оману, який бере участь у переговорах з Іраном щодо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. За словами американського президента, якщо Оман перешкоджатиме досягненню домовленостей, США "розбомблять їх до біса".

Окремо Трамп заявив у Truth Social, що головною метою США залишається недопущення отримання Іраном ядерної зброї.

"Головна мета є і завжди буде такою: Іран не може мати, у жодному вигляді, ядерну зброю", – написав президент США.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану триває з 28 лютого. Країни декларували цілями усунення ракетної і ядерної загрози Ірану та зміну там режиму. Після численних ударів загинули високопосадовці КВІР і верховний лідер Алі Хаменеї. Наступником став його син, але це не привело до деескалації.