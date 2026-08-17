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У Китаї презентували робота-гуманоїда, який може стрибати на два метри

Робот перевершує людські рекорди як у вертикальному стрибку, так і у швидкості

У Китаї презентували робота-гуманоїда, який може стрибати на два метри
Фото: Unitree Robotics

Китайська компанія Unitree Robotics презентувала робота-гуманоїда, який може стрибати на відстань у два метри.

Про це повідомляє ECNS

Зазначається, що робот, якого назвали "Супермен", може виконувати стрибок на 2 метри з положення стоячи та досягати максимальної швидкості 12,66 метра за секунду, його ноги довжиною 0,85 метра.

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Робот перевершує людські рекорди як у вертикальному стрибку, так і у швидкості. Його продовжать вдосконалювати і надалі.

Unitree також представила As2W, чотириногого робота на колесах, призначеного для перевезення вантажів та виконання тривалих завдань. Він може безперервно перевозити до 16 кг, долати понад 30 км без корисного навантаження та розвивати швидкість 6 метрів за секунду.

На презентації показали, як робот пірнає з платформ та ходить по мілководдю завдяки конструкції зі ступенем захисту IP54.

Нагадаємо, що минулого року в Пекіні відбулися перші Всесвітні ігри роботів-гуманоїдів.

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