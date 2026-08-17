У польському інформаційному просторі зафіксували різке зростання кількості антиукраїнського контенту. Польські посадовці та дослідники пов’язують це з активізацією російської дезінформаційної кампанії.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За даними польських посадовців і дослідників, кількість антиукраїнських матеріалів у польському інформпросторі зросла на 250%. Активізація російської пропаганди відбувається, зокрема, на тлі чутливих для польського суспільства дискусій щодо історичних подій часів Другої світової війни.
У Центрі протидії дезінформації зазначають, що російська пропаганда використовує ці теми для посилення напруженості між українцями та поляками. Для цього, зокрема, застосовують ботів у соціальних мережах.
Також у польських соцмережах поширюється антиукраїнський контент, створений за допомогою штучного інтелекту, та збільшується кількість фейків.
Зокрема, користувачам соцмереж поширювали неправдиві повідомлення про нібито «українську ракету», а також твердження, що "Польща утримуватиме ЗСУ 10 років".
У Центрі протидії дезінформації наголошують, що мета таких інформаційних кампаній – штучно загострити українсько-польські відносини.
За оцінкою Центру, Кремль використовує суспільно чутливі теми та маніпуляції, щоб послабити стратегічне партнерство України та Польщі.
- У польському сегменті ТікТок зафіксували скоординоване поширення фейків, спрямованих проти українських громадян. Зловмисники масово тиражують неправдиві заяви про те, що українці нібито не сплачують польським компаніям за пальне з 2025 року, вчиняють численні тяжкі злочини і навіть готують атаки дронами на територію Польщі.