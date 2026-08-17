У російській розвідці заявили, що Захід нібито хоче звинуватити РФ у постачанні зброї наркокартелям.

Служба зовнішньої розвідки РФ заявила, що західні країни нібито готують провокацію з використанням російської зброї в країнах Латинської Америки. За версією російської спецслужби, таким чином Захід хоче звинуватити РФ у постачанні зброї наркокартелям.

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Це не перша подібна заява СЗР РФ. Спецслужба, яку очолює давній соратник Володимира Путіна Сергій Наришкін, регулярно поширює твердження про нібито підготовку різноманітних "провокацій" проти Росії. При цьому раніше озвучені нею «викриття» не отримували підтвердження.

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Зокрема, СЗР уже заявляла про нібито підготовку Україною ударів по Росії з території Латвії, плани Франції залучити приватні військові компанії до прямої участі у війні проти РФ, підготовку військ НАТО до війни з Росією та намір Великої Британії організувати диверсію проти українських або іноземних суден, щоб звинуватити Москву.

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Центр протидії дезінформації зазначає, що подібні заяви СЗР не мають підтверджень і використовуються для дискредитації країн Заходу.

За оцінкою Центру, поширення таких вкидів має формувати серед російського населення уявлення про нібито війну всього Заходу проти РФ та таким чином виправдовувати продовження російської агресії проти України.