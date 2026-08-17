На Одещині російські війська атакували приватний житловий будинок

"На Одещині внаслідок ворожої атаки уражено приватний житловий будинок. Повністю зруйновано дах будівлі, зайнялася пожежа. Вибуховою хвилею також пошкоджено прилеглі приватні будинки", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies