На Одещині російські війська атакували приватний житловий будинок

На Одещині російська армія атакувала приватний житловий будинок. Унаслідок атаки виникла пожежа.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"На Одещині внаслідок ворожої атаки уражено приватний житловий будинок. Повністю зруйновано дах будівлі, зайнялася пожежа. Вибуховою хвилею також пошкоджено прилеглі приватні будинки", – ідеться у повідомленні.
Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці події працюють всі відповідні служби.
- У ніч на 17 серпня російська армія атакувала портову інфраструктуру Одещини. Пошкоджене цивільне судно, поранені четверо людей.