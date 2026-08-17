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На Одещині російські війська атакували приватний житловий будинок

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

На Одещині російські війська атакували приватний житловий будинок
наслідки атаки РФ
Фото: Одеська ОВА

На Одещині російська армія атакувала приватний житловий будинок. Унаслідок атаки виникла пожежа.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"На Одещині внаслідок ворожої атаки уражено приватний житловий будинок. Повністю зруйновано дах будівлі, зайнялася пожежа. Вибуховою хвилею також пошкоджено прилеглі приватні будинки", – ідеться у повідомленні. 

Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці події працюють всі відповідні служби.

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