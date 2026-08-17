Після звільнення населеного пункту спецпризначенці також провели місцевий обряд "Гоніння гадюк".

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Сили спеціальних операцій ЗСУ звільнили населений пункт Андріївка-Клевцове на Олександрівському напрямку, який російські військові тривалий час намагалися захопити малими штурмовими групами.

Про це розповіли у ССО ЗСУ.

За інформацією військових, окупанти поступово просочувалися в населений пункт та займали позиції. Оператори 3-го полку ССО у взаємодії з одним із центрів психологічних операцій провели комплексну операцію зі звільнення села.

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На оприлюднених кадрах показана наземна фаза операції – просування українських спецпризначенців, витіснення російських військових із позицій та відновлення контролю над територією.

30 військовослужбовців РФ здалися в полон. Тих окупантів, які продовжили чинити опір, за даними ССО, знищили.

Після завершення операції Андріївка-Клевцове знову перебуває під контролем України.

Після звільнення населеного пункту спецпризначенці також провели місцевий обряд "Гоніння гадюк". Це традиційний чоловічий обряд, внесений до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Його традиційна мета – очистити оселю від злих духів, лиха та всіляких напастей, які в народі називають "гадюками".

Цього разу, як зазначили у ССО, населений пункт очищали від справжніх "гадюк".