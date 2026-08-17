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Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині

Упродовж 17 серпня російські військові атакували Херсонщину артилерією та безпілотниками різних типів. Станом на 17:30 відомо про двох загиблих і дев’ятьох поранених цивільних.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Близько 05:30 російські військові атакували село Новокаїри за допомогою БпЛА. Унаслідок удару загинули двоє чоловіків віком 67 та 58 років.

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Ще дев’ятеро людей постраждали через атаки російських дронів у Херсоні, Білозерці, Нововоронцовці та Гаврилівці. Серед поранених – двоє працівників поліції.

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Також внаслідок обстрілів пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, території підприємств, гаражі, службові та легкові автомобілі.

За фактами воєнних злочинів органи прокуратури Херсонської області розпочали досудове розслідування за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Прокурори та слідчі поліції документують наслідки російських атак.