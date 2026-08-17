США планують збільшити виробництво ракет Tomahawk з 60 до понад тисячі на рік, - Reuters

Американські військові уклали з компанією Raytheon семирічний контракт на $22,9 млрд.

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Американські військові уклали з Raytheon семирічний контракт на 22,9 млрд доларів, який має дозволити наростити виробництво крилатих ракет Tomahawk до понад тисячі одиниць на рік.

Про це повідомляє Reuters.

Тимчасовий виконувач обов'язків секретаря ВМС США Хун Као зазначив, що рішення ухвалено на тлі необхідності швидко відновити виснажені запаси високоточної зброї та забезпечити американські війська необхідною вогневою міццю.

"Ми закликали промисловість швидко збільшити обсяги виробництва боєприпасів, і компанія RTX виконує це завдання. Цей знаковий контракт на поставку ракет «Томагавк» гарантує, що наші військовослужбовці й надалі матимуть необхідну їм руйнівну вогневу потужність", – наголосив Као.

Компанія Raytheon, своєю чергою, повідомила, що контракт діятиме протягом семи років і дозволить збільшити річний обсяг виробництва ракет Tomahawk до понад 1 000 одиниць. Наразі компанія виробляє лише 60 ракет на рік.