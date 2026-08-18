​FT: чиновник, який курує розширення бальної зали Трампа, таємно зустрічався з представниками Кремля

Голова Комісії США з образотворчих мистецтв Родні Мімс Кук-молодший цього літа здійснив непублічний дипломатичний візит до Росії. Саме він контролює питання розширення бальної зали Білого дому.

Про це пише Financial Times.

Кук в червні взяв участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі. За даними FT, під час візиту він зустрічався з представниками Кремля, а йому надали дипломатичну охорону.

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Серед російських посадовців, із якими контактував Кук, був Антон Кобяков – один із наближених до Володимира Путіна, стверджує співрозмовник видання. Кук став першим американським посадовцем із 2018 року, який відвідав цей форум.

США припинили участь у заході після арешту американського бізнесмена, а після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вашингтон повністю тримався осторонь.

Кук передав Путіну "привіт від Трампа"

Офіційно поїздку Кука представляли як культурний візит. Мовляв, він давно цікавиться російською архітектурою та культурою і має зв'язки з представниками російських культурних інституцій. Водночас два джерела FT повідомили, що у Вашингтоні сподівалися: нестандартні посередники на кшталт Кука можуть допомогти подолати дипломатичний тупик питанні війни Росії проти України.

Під час сесії за участю Путіна Кук передав російському президенту "привіт від вашого друга, президента Трампа". Він також заявив, що між Вашингтоном і Москвою є "багато ідей" для обговорення. Путін у відповідь сказав, що "відправив шайбу назад" Трампу.

За словами Кука, йдеться про хокейну шайбу, яку він згодом поклав на робочий стіл Трампа в Овальному кабінеті. Американець стверджує, що президент США сприйняв цей жест із гумором.

Кук лише наприкінці виступу згадав війну Росії в Україні

На форумі Кук виступив на панелі "Росія-США: діалог культур". Він показував фотографії власного заміського будинку в Атланті, який, за його словами, збудований у традиціях російської дерев'яної архітектури. Американець також розповідав про російські церкви, громадські будівлі та заміські будинки, до реставрації яких був причетний після першого візиту до Росії у 1990-х роках.

Про війну проти України Кук заговорив лише наприкінці презентації. Він закликав використовувати культуру як інструмент для припинення бойових дій.

Сам чиновник не захотів коментувати FT свої зустрічі з російськими чиновниками. Він також не відповів, чи доручав йому Трамп проводити дипломатичні контакти з Кремлем і чи планує він знову їхати до Росії.

У Держдепартаменті США раніше заявляли, що держсекретар Марко Рубіо не знав про делегацію до Санкт-Петербурга.