У Росії поскаржилися, що після дронової атаки частила мешканців Московського регіону залишилися без світла.
Як пише Astra, про це звітує Мособленерго.
За даними компанії, на Підмосков'ї без електрики залишилося понад п'ять тисяч споживачів та 46 «соціально значущих об'єктів». Без світла сидять мешканці міських округів Лікіно-Дульово та Оріхово-Зуєво.
Аварія сталася о 5:30 18 серпня через пошкодження обладнання електромереж. У Мособленерго заявили, що відновлення електропостачання займе близько двох годин.
Водночас там не уточняють, що саме спричинило ушкодження.
- У ніч на 18 серпня ціллю масованої атаки безпілотників у Росії стала Москва. Спершу мер міста Сергій Собянін повідомив про не менше 70 БПЛА, які летіли до російської столиці.
- З вечора і станом на 5 ранку, за його словами, у бік Московського регіону летіли 620 БпЛА, з них 180 – збили безпосередньо в його межах. Після цього він повідомив про збиття ще 7 апаратів, згодом – ще 10.