Без електрики залишилося понад п'ять тисяч споживачів та 46 «соціально значущих об'єктів».

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Росії поскаржилися, що після дронової атаки частила мешканців Московського регіону залишилися без світла.

Як пише Astra, про це звітує Мособленерго.

За даними компанії, на Підмосков'ї без електрики залишилося понад п'ять тисяч споживачів та 46 «соціально значущих об'єктів». Без світла сидять мешканці міських округів Лікіно-Дульово та Оріхово-Зуєво.

Аварія сталася о 5:30 18 серпня через пошкодження обладнання електромереж. У Мособленерго заявили, що відновлення електропостачання займе близько двох годин.

Водночас там не уточняють, що саме спричинило ушкодження.