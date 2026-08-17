ЄС надасть допомогу Іспанії та Бельгії для боротьби з лісовими пожежами

До кінця липня площа лісових пожеж вже вдвічі перевищила звичайний рівень у Європі.

ЄС надішле додаткову підтримку Бельгії та Іспанії для протидії поширенню лісових пожеж.

Про це повідомила Європейська комісія.

Зі Швеції до Бельгії відправили два літаки пожежного флоту ЄС, а також два гелікоптери з Нідерландів, два з Норвегії та два з Німеччини для підтримки місцевих пожежників, які борються з вогнем у Верхніх Фанях.

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Станом на 17 серпня через пожежі в Бельгії згоріло понад 3000 гектарів лісу.

В Іспанію направили 104 пожежники з Франції. Крім того, 36 транспортних засобів прибули на допомогу пожежникам у регіоні Арагон, де вже згоріло близько 16 000 гектарів.

ЄС також підтримує служби екстреної допомоги за допомогою супутникового картографування.

В Єврокомісії зазначили, що до кінця липня площа лісових пожеж вже вдвічі перевищила звичайний рівень у Європі.