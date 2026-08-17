Українці зможуть обміняти водійське посвідчення в Німеччині без здачі іспитів

Україну додають до переліку держав німецького Положення про водійські права.

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Українці зможуть обміняти посвідчення водія в Німеччині без здачі іспитів. Україну додають до переліку держав німецького Положення про водійські права. Відповідні правила запрацюють вже з 18 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Федеральний вісник законів Німеччини.

Раніше процедура обміну водійського посвідчення для громадян країн поза ЄС передбачала проходження теоретичного та практичного іспитів.

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В Міністерстві транспорту Німеччини пояснили, що українська система водійських посвідчень є співставною з європейською.

Для обміну посвідчення українцям потрібно буде звернутися до відомства з питань водійських прав за місцем проживання.Для цього потрібні документи заявника, право на керування транспортними засобами відповідної категорії.

Новий порядок поширюватиметься на категорії A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.У переліку відсутні категорії B1, що стосується квадроциклів, та T - тракторів.

Для вантажних та автобусних категорій необхідно буде підтвердити відповідність установленим вимогам щодо стану здоров'я та зору.

Якщо українські категорії C або D були отримані без категорії B, для отримання німецької категорії B необхідно буде скласти іспити.

Теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення у Німеччині можна буде скласти українською мовою.