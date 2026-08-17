Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
ГоловнаСвіт

Українці зможуть обміняти водійське посвідчення в Німеччині без здачі іспитів

Україну додають до переліку держав німецького Положення про водійські права.

Українці зможуть обміняти водійське посвідчення в Німеччині без здачі іспитів

Українці зможуть обміняти посвідчення водія в Німеччині без здачі іспитів. Україну додають до переліку держав німецького Положення про водійські права. Відповідні правила запрацюють вже з 18 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Федеральний вісник законів Німеччини.

Раніше процедура обміну водійського посвідчення для громадян країн поза ЄС передбачала проходження теоретичного та практичного іспитів.

Реклама

В Міністерстві транспорту Німеччини пояснили, що українська система водійських посвідчень є співставною з європейською.

Для обміну посвідчення українцям потрібно буде звернутися до відомства з питань водійських прав за місцем проживання.Для цього потрібні документи заявника, право на керування транспортними засобами відповідної категорії.

Новий порядок поширюватиметься на категорії A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.У переліку відсутні категорії B1, що стосується квадроциклів, та T - тракторів.

Для вантажних та автобусних категорій необхідно буде підтвердити відповідність установленим вимогам щодо стану здоров'я та зору.

Якщо українські категорії C або D були отримані без категорії B, для отримання німецької категорії B необхідно буде скласти іспити.

Теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення у Німеччині можна буде скласти українською мовою.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies