Ізраїль не буде виводити війська з Гази до повного роззброєння ХАМАСу

США та Ізраїль домовилися про роззброєння ХАМАС до того, як Армія оборони Ізраїлю залишить Газу.

Про це пише Bloomberg.

Джаред Кушнер зустрівся з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу в Єрусалимі, через день після переговорів з лідером ХАМАС в Єгипті.

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Сторони домовилися, що не буде передислокації Армії оборони Ізраїлю з Гази, доки ХАМАС не буде повністю роззброєно, а вся Газа не буде демілітаризована.

Як пише видання, ХАМАС, ймовірно, відхилить ці умови, наполягаючи на тому, щоб Ізраїль вийшов з Гази, перш ніж відмовиться від своєї зброї. За словами джерел, роззброєння включатиме повне виведення з експлуатації як легкого, так і важкого озброєння в Газі, а також тунелів ХАМАС.

Після зустрічі з Кушнером, офіс Нетаньягу заявив, що прем'єр-міністр провів «глибокі та конструктивні» дискусії з Радою миру.

Згідно з заявою, Ізраїль та Рада миру сповнені рішучості, щоб демілітаризація «була проведена швидко та завершена до того, як у Газі відбудеться будь-яка реконструкція». Вони також домовилися створити дві робочі групи: одну з питань роззброєння, а іншу — з питань санітарії та охорони здоров'я в Газі.

ХАМАС заявив, що передасть важке озброєння запропонованій новій адміністрації Гази, але лише за умови виведення Ізраїлем своїх військ і створення Палестинської держави.

Початковий план Трампа передбачав повне виведення ізраїльських військ із сектора Газа, а також обговорення можливого отримання державності після повної демілітаризації території та стабілізації після ХАМАС. Початкова фаза припинення вогню за планом Трампа була досягнута минулого жовтня, хоча прогресу щодо довгострокових домовленостей було досягнуто мало, а ізраїльська армія просунулася за лінії перемир'я.