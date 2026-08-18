Білий дім досі не підтвердив візит Віткоффа і Кушнера в Україну

За тиждень до Дня Незалежності України візит зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера та спеціального посланця Стіва Віткоффа до Києва досі не підтверджений на рівні Білого дому.

Як пише "Суспільне", про це журналістам повідомив посадовець в адміністрації Трампа. Наразі у Вашингтоні не проводять підготовку до першої поїздки переговорників глави держави на українську землю.

Про намір Віткоффа і Кушнера відвідати Україну саме напередодні чи безпосередньо в день її національного свята говорив кореспондент "Радіо Свобода" Алекс Рауфогл. Про те, що довгоочіуваний приїзд обговорювався на рівні президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа, також повідомляла посол України у США Ольга Стефанішина.

З боку Зеленського неодноразово лунала критика на адресу Віткоффа і Кушнера через те, що вони відвідували Москву, але жодного разу з початку другої каденції Дональда Трампа не збиралися їхати в Україну, щоб на власні очі побачити наслідки війни.