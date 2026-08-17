Росіяни вдарили дроном по Запоріжжі: відомо про двох загиблих (доповнено)

Під атакою опинилось садове товариство.

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Ввечері, 17 серпня, росіяни атакували Запоріжжя безпілотником. Є жертви.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Сталася пожежа на одному із садових товариств.

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Внаслідок атаки загинуло двоє людей: 43-річний чоловік та 41-річна жінка.

Також через ворожий удар без електропостачання перебуває Кушугумська громада .

Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація.

"Також пошкоджені приватні будинки. Минулося без постраждалих", - повідомили в ОВА.