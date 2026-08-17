Росіяни вдарили дроном по Запоріжжі: відомо про двох загиблих (доповнено)

Ввечері, 17 серпня, росіяни атакували Запоріжжя безпілотником. Є жертви.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Сталася пожежа на одному із садових товариств.
Внаслідок атаки загинуло двоє людей: 43-річний чоловік та 41-річна жінка.
Також через ворожий удар без електропостачання перебуває Кушугумська громада .
Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація.
"Також пошкоджені приватні будинки. Минулося без постраждалих", - повідомили в ОВА.
- Росіяни атакували авто з хлібом та житловий будинок у Біленьківській громаді на Запоріжжі. Обійшлося без постраждалих.