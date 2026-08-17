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Росіяни вдарили дроном по Запоріжжі: відомо про двох загиблих (доповнено)

Під атакою опинилось садове товариство.

Росіяни вдарили дроном по Запоріжжі: відомо про двох загиблих (доповнено)
Фото: hromadske.radio

Ввечері, 17 серпня, росіяни атакували Запоріжжя безпілотником. Є жертви.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Сталася пожежа на одному із садових товариств.

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Внаслідок атаки загинуло двоє людей: 43-річний чоловік та 41-річна жінка.

Також через ворожий удар без електропостачання перебуває Кушугумська громада . 

Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація. 

"Також пошкоджені приватні будинки. Минулося без постраждалих",  - повідомили в ОВА.

  • Росіяни атакували авто з хлібом та житловий будинок у Біленьківській громаді на Запоріжжі. Обійшлося без постраждалих.
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