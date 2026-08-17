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Зеленський замінив командувача Сил логістики ЗСУ

Юрій Погрібний змініть на цій посаді Володимира Карпенка. 

Зеленський замінив командувача Сил логістики ЗСУ
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Погрібного новим командувачем Сил логістики Збройних сил України.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

"Призначити Погрібного Юрія Івановича командувачем Сил логістики Збройних Сил України", - йдеться в документі.

Іншим указом президент звільнив Володимира Карпенка з посади командувача Сил логістики ЗСУ.

Сили логістики ЗСУ - це окремий рід військ, створений у 2018 році для забезпечення безперервного постачання, ремонту та технічного обслуговування армії. Вони відповідають за транспортування озброєння, боєприпасів, техніки, продовольства та пального, а також адаптовані до стандартів НАТО.

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