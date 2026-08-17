Зеленський замінив командувача Сил логістики ЗСУ

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Погрібного новим командувачем Сил логістики Збройних сил України.
Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.
"Призначити Погрібного Юрія Івановича командувачем Сил логістики Збройних Сил України", - йдеться в документі.
Іншим указом президент звільнив Володимира Карпенка з посади командувача Сил логістики ЗСУ.
Сили логістики ЗСУ - це окремий рід військ, створений у 2018 році для забезпечення безперервного постачання, ремонту та технічного обслуговування армії. Вони відповідають за транспортування озброєння, боєприпасів, техніки, продовольства та пального, а також адаптовані до стандартів НАТО.
- Як повідомлялося, в липні командування Сил логістики звинуватило міністерство оборони під керівництвом Михайла Федорова в погіршенні забезпечення армії.
- Минулого року екскерівник управління сил логістики ЗСУ отримав підозру в незаконному збагаченні на 12 млн гривень. Повідомлялося, що в 2023-2024 роках він придбав 14 земельних ділянок, квартиру, три автомобілі тощо.