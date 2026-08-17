Зеленський замінив командувача Сил логістики ЗСУ

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Погрібного новим командувачем Сил логістики Збройних сил України.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

"Призначити Погрібного Юрія Івановича командувачем Сил логістики Збройних Сил України", - йдеться в документі.

Іншим указом президент звільнив Володимира Карпенка з посади командувача Сил логістики ЗСУ.

Сили логістики ЗСУ - це окремий рід військ, створений у 2018 році для забезпечення безперервного постачання, ремонту та технічного обслуговування армії. Вони відповідають за транспортування озброєння, боєприпасів, техніки, продовольства та пального, а також адаптовані до стандартів НАТО.