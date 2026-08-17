Через російський терор на Дніпропетровщині загинули двоє людей, ще одна поранена

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Російські окупанти понад 80 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Двоє людей загинули, одна людина поранена.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Павлоградському районі противник завдав удару по Богданівській громаді. Пошкоджене підприємство. Загинула одна людина. Ще один чоловік дістав поранень.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади. Понівечені два ліцеї, багатоквартирний будинок, приватна оселя, автомобілі.

На Синельниківщині під ударом були Миколаївська, Слов'янська, Покровська й Васильківська громади. Пошкоджені приватні будинки. Загинула 77-річна жінка.

На Криворіжжі ворог бив по Кривому Рогу та Зеленодольській громаді. Понівечені підприємство і інфраструктура.