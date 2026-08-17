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На Сумщині чоловік підірвався на російській міні

Внаслідок отриманих травм 46-річний місцевий житель загинув на місці.

На Сумщині чоловік підірвався на російській міні
Фото: ДСНС

У прикордонній Краснопільській громаді Сумської області 17 серпня чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко.

"Житель прикордонної Краснопільської громади сьогодні підірвався на вибухонебезпечному предметі. На превеликий жаль, 46-річний чоловік загинув на місці внаслідок отриманих травм", – ідеться у повідомленні.

На прикордонних та інших територіях Сумщини зберігається високий ризик натрапити на вибухонебезпечні предмети.

Мешканців закликають не наближатися та не торкатися підозрілих знахідок. У разі їх виявлення необхідно одразу повідомити рятувальників або поліцію.

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