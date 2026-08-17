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Окупанти поранили цивільну людину на Херсонщині

Ворожий безпілотник влучив у подвір’я будинку.

Окупанти поранили цивільну людину на Херсонщині

Російські війська атакували дроном Гаврилівку Новоолександрівської громади. Постраждала цивільна.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 07:30 російські окупанти атакували дроном Гаврилівку Новоолександрівської громади", – ідеться у повідомленні.

Ворожий безпілотник влучив у подвір’я будинку, де проживає 68-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та уламкові поранення обличчя й ніг.

Постраждалій надали необхідну медичну допомогу. Надалі вона лікуватиметься амбулаторно.

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