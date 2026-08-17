Окупанти поранили цивільну людину на Херсонщині

Російські війська атакували дроном Гаврилівку Новоолександрівської громади. Постраждала цивільна.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 07:30 російські окупанти атакували дроном Гаврилівку Новоолександрівської громади", – ідеться у повідомленні.
Ворожий безпілотник влучив у подвір’я будинку, де проживає 68-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та уламкові поранення обличчя й ніг.
Постраждалій надали необхідну медичну допомогу. Надалі вона лікуватиметься амбулаторно.
- Упродовж 17 серпня російські військові атакували Херсонщину артилерією та безпілотниками різних типів. Станом на 17:30 відомо про двох загиблих і дев’ятьох поранених цивільних.