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Генштаб: 211 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби

Найбільше атак Сили оборони відбили на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Генштаб: 211 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби
фортифікації
Фото: Фейсбук-сторінка Головнокомандувача ЗСУ

Від початку доби 17 серпня на фронті відбулося 211 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Росіяни здійснили 64 авіаційних ударів із застосуванням 212 керованих авіаційних бомб, залучили для ударів 6170 дронів-камікадзе та здійснили 2034 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося вісім боєзіткнень, ворог завдав двох авіаударів, скинув дев’ять авіабомб,  здійснив 43 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема сім з реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та в бік населених пунктів Бочкове й Волохівка. Два боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку відбулось п’ять атак ворога у бік Радьківки та Петропавлівки. 

Одну спробу загарбників просунутися відбили на Лиманському напрямку в районі населеного пункту Зарічне. 

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 12 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Різниківка, Крива Лука, Закітне та в бік Рай-Олександрівки й Миколаївки. Ще чотири боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві наступальні дії в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 23 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Новоселівка, Софіївка та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Новопавлівка. Три боєзіткнення триває.

Двадцять сім атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новий Донбас, Ганнівка, Шевченко, Білицьке, Новогришине, Мирне, Василівка, Сергіївка. Одне боєзіткнення досі триває.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 41 окупант, 16 - поранено; знищено одну одиницю автомобільної техніки, одну артилерійську систему, два склади боєприпасів та 26 укриттів особового складу противника. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, п’ять артилерійських систем, 16 пунктів управління БпЛА, а також 104 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 400 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали сім ворожих атак у бік населених пунктів Рівне, Воздвижівка, Цвіткове та в районі Залізничного. Одне боєзіткнення досі триває.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямку Приморського та в районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито одну наступальну дію російських загарбників.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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