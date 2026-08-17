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На Одещині колишній суддя отримав сім років в’язниці за хабарництво

Вирок може бути оскаржений протягом тридцяти днів. 

На Одещині колишній суддя отримав сім років в’язниці за хабарництво
Ілюстративне фото
Фото: Pixabay

Вищий антикорупційний суд призначив покарання у вигляді семи років позбавлення волі колишньому судді Комінтернівського районного суду Одеської області за отримання хабаря.

Про це повідомила пресслужба ВАКС

Зазначається, що сьогодні, 17 серпня, колегія суддів ВАКС ухвалила вирок, яким визнала винуватим колишнього суддю Комінтернівського районного суду Одеської області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди).

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 7 років із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк 3 роки та з конфіскацією всього належного йому майна.

До набрання вироком законної сили колегія суддів постановила залишити без змін запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 млн гривень та покласти на обвинуваченого такі обов’язки:

  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
  • не виїжджати без дозволу суду за межі м. Одеси;
  • носити електронний засіб контролю.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом тридцяти днів із дня його проголошення. 

  • Раніше, в липні, колишній суддя з Прикарпаття отримав 5 років в'язниці за хабар
  • У червні цього року Верховна Рада ухвалила закон щодо удосконалення декларацій доброчесності суддів.  Документ виконує рекомендації Європейської Комісії та міжнародні зобов’язання України щодо вступу в ЄС.
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