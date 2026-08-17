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Росія атакувала цивільну інфраструктуру Одещини: постраждали п'ятеро людей

Унаслідок атаки на житловий будинок постраждали четверо людей, серед них діти.

Росія атакувала цивільну інфраструктуру Одещини: постраждали п'ятеро людей
наслідки атаки РФ по Одещині
Фото: Одеська ОВА

Упродовж дня російські війська кількома хвилями атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. Серед постраждалих – двоє дітей.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок та кілька розташованих поруч будинків. Постраждали четверо людей, серед них двоє 16-річних хлопців. Усіх госпіталізували.

На інших локаціях пошкоджено ресторан, одна людина отримала поранення.

На місцях працюють рятувальні та екстрені служби, які ліквідовують наслідки російської атаки. Постраждалим надають необхідну допомогу.

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