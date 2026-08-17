Упродовж дня російські війська кількома хвилями атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. Серед постраждалих – двоє дітей.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок та кілька розташованих поруч будинків. Постраждали четверо людей, серед них двоє 16-річних хлопців. Усіх госпіталізували.
На інших локаціях пошкоджено ресторан, одна людина отримала поранення.
На місцях працюють рятувальні та екстрені служби, які ліквідовують наслідки російської атаки. Постраждалим надають необхідну допомогу.