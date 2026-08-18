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У Німеччині готуються оголосити вирок українцям, обвинувачуваним у шпигунстві на користь Росії

За даними слідства, вони надіслали посилки з GPS-трекерами, аби підготувати відправку вибухівки. 

У Німеччині готуються оголосити вирок українцям, обвинувачуваним у шпигунстві на користь Росії
ілюстративне фото
Фото: ANP

Німецький суд готується оголосити вирок за обвинуваченням трьох громадян України в підготовці атаки на мережу логістичної компанії на замовлення Росії. Обвинувачуваними є чоловіки 22,25 і 30 років, пише dpa.

За інформацією слідства, вони змовилися та проводили розвідку з метою вчинення вибухів за завданням спецслужби Росії. Чоловіків арештували в травні 2025-го в Кельні і Констанці та швейцарському кантоні Тургау. 

Сторона обвинувачення у Вищому земельному суді Штутгарта заявила, що в березні 2025-го обвинувачувані за вказівкою російської спецслужби відправили до України через українську поштову службу дві посилки з трекерами, аби зібрати дані про маршрути і процедуру перевезення. Наступним кроком мало стати відправлення посилок з запалювальними пристроями, що мали вибухнути під час транспортування.

Сторона обвинувачення вимагає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох років і дев’яти місяців до чотирьох років і трьох місяців, тоді як захист наполягає на виправданні всіх трьох обвинувачених.

Ця справа нагадує інцидент 2024 року, коли в логістичному центрі DHL у Лейпцигу загорілася посилка, яку перевозили авіацією. Представники служб безпеки вважають, що посилку відправили за дорученням Росії.

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