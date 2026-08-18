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Росія пригрозила Великій Британії через постачання дронів Україні

Російська сторона заявила, що «чим глибшою буде участь Великої Британії у конфлікті, тим «вищою буде ціна», яку їй доведеться заплатити». 

Росія пригрозила Великій Британії через постачання дронів Україні
Урядова будівля в Лондоні, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Росія звинуватила Велику Британію в «свідомому виборі шляху ескалації української кризи» після поширення інформації про те, що безпілотники британського виробництва імовірно використовувалися для ударів по цілях на території Росії.

Про це пише ВВС

«Таким чином, Велика Британія стає співучасником і співвиконавцем кривавих злочинів та терористичних атак. Дії Лондона неминуче матимуть наслідки, за які йому доведеться відповідати», – цитує видання посольство Росії у Великій Британії.

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Російська сторона додала, що «чим глибшою буде участь Великої Британії у конфлікті, тим "вищою буде ціна", яку їй доведеться заплатити». 

У відповідь представник Міністерства оборони Великої Британії заявив BBC News, що країна стоїть поруч із Україною.

«Росія не повинна мати жодних сумнівів щодо рішучості цього уряду протистояти російській агресії — як в Україні, так і проти Великої Британії та наших союзників», – заявив представник відомства.

За його словами, Велика Британія «віддана постачанню обладнання, необхідного Україні для захисту від незаконного вторгнення Путіна».

Безпілотники, про які писали ЗМІ, виробляють дві окремі британські компанії. Їх імовірно використовували на території Росії для ударів по військових та промислових об’єктах, зокрема по нафтопереробних заводах і складах онлайн-ритейлера Wildberries.

Військове джерело підтвердило BBC, що під час цих атак використовувалися британські дрони. За твердженнями, ці удари завдали економічної шкоди на суму понад 35 млрд фунтів стерлінгів.

Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що для атак на територію Росії, зокрема на нафтобазу в Каменському районі Ростовської області, начебто використовувалися безпілотники з британськими компонентами та конфігураціями.

  • У квітні британське Міністерство оборони оголосило про намір передати Україні десятки тисяч безпілотників, зокрема далекобійні ударні дрони. Це стало найбільшим пакетом такого типу в історії британської військової допомоги.
  • А вже у серпні Володимир Зеленський і глава Міноборони Британії Вес Стрітінго обговорили співвиробництво щодо деяких видів озброєння.
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