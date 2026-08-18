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Двоє учнів загинули під час стрілянини у школі на Філіппінах

Ще двоє людей отримали поранення.

Двоє учнів загинули під час стрілянини у школі на Філіппінах
Поліція Філіппін, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У вівторок у старшій школі на півдні Філіппін сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє учнів, один із них був стрільцем. 

Про це пише Reuters

Стрілянина сталася у школі, яка входить до структури приватного університету Ateneo de Zamboanga University у місті Замбоанга. Школа розташована у п'ятиповерховій будівлі на території площею близько 8 гектарів. Там навчаються учні початкової та молодшої середньої школи університету. За попереднім звітом поліції, нападник проніс на територію школи пістолет і гвинтівку, після чого відкрив вогонь по учнях у класі.

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Поліція повідомила, що загиблим був учень 10-го класу. Стрілець, який навчався у 9-му класі, після нападу вчинив самогубство. Ще двоє людей отримали поранення.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший доручив правоохоронним органам розслідувати інцидент і визначити заходи, які допоможуть запобігти насильству у школах.

Цей напад стався після стрілянини у червні в державній школі в місті Таклобан у центральній частині Філіппін. Тоді щонайменше троє учнів загинули, а близько 20 людей були поранені, коли двоє школярів відкрили вогонь на території навчального закладу.

Стрілянина у школах є рідкісним явищем на Філіппінах, де діють відносно суворі правила володіння зброєю. Зокрема, передбачені перевірка біографічних даних та психологічне обстеження. Водночас у країні все ще перебуває в обігу нелегальна зброя.

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