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Паризька прокуратура почала розслідувати можливе російське втручання у вибори

Будуть розслідувати можливу дезінформаційну кампанію проти кандидатів на президентських виборах Едуара Філіппа та Габріеля Атталя. 

Паризька прокуратура почала розслідувати можливе російське втручання у вибори
Ейфелева вежа у Парижі, фото ілюстративне
Фото: ЕРА/UPG

Відділ прокуратури Парижа із захисту основоположних свобод ініціював розслідування підозр у російському втручанні, спрямованому проти потенційних кандидатів у президенти Едуара Філіппа та Габріеля Атталя.

Про це пише BFMTV

На початку серпня прокуратура Парижа вже повідомляла, що розпочала розслідування аналогічних підозр щодо Рафаеля Глюксмана, який, імовірно, також балотуватиметься на президентських виборах.

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Цього літа три кандидати, які вже оголосили про свої наміри балотуватися або розглядаються як потенційні претенденти на посаду президента, стали мішенями низки дестабілізаційних операцій, які пов'язують із проросійськими мережами.

Проти Едуара Філіппа поширювали наклепницьку інформацію про стан його здоров’я, Рафаель Глюксман став об'єктом атак через свою партнерку, а Габріеля Атталя зокрема намагалися представити як людину, яка може мати хворобу Паркінсона.

За словами джерела видання у сфері безпеки, хоча ці операції залишалися відносно малопомітними, вони є першими від початку виборчої кампанії, безпосередньо спрямованими проти потенційних кандидатів на посаду президента Франції.

Габріель Атталь, кандидат на президентських виборах 2027 року, лідер партії Renaissance та колишній прем'єр-міністр, 7 серпня подав заяву про злочинне втручання з боку іноземної держави, яке, за його словами, походить від «російських мереж». Про це повідомили його адвокати.

Своєю чергою Рафаель Глюксман 12 серпня заявив, що також подав скаргу.

  • Франція проведе перший тур майбутніх президентських виборів 18 квітня 2027 року.
  • Якщо жоден кандидат не отримає більшості, другий тур відбудеться 2 травня.
  • Президент Еммануель Макрон, якого вперше обрали у 2017 році та переобрали у 2022 році, не може балотуватися на третій термін поспіль.
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