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У Німеччині засудили українця у справі про підготовку диверсій на замовлення Росії

У справі проходили ще 2 громадянина України, проте їх суд виправдав.

У Німеччині засудили українця у справі про підготовку диверсій на замовлення Росії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Вищий земельний суд Штутгарта засудив громадянина України до одного року і трьох місяців ув’язнення у справі про підготовку диверсій на замовлення російської розвідки. Ще двох українців, які проходили у цій справі, суд виправдав.

Про це пише dpa.

 22-річного, 25-річного та 30-річного громадян України обвинувачували в причетності до підготовки диверсійної операції в Німеччині. Трьох чоловіків затримали у травні 2025 року в Кельні, Констанці та швейцарському кантоні Тургау.

За версією прокуратури, чоловіки діяли за завданням російської спецслужби. У березні 2025 року вони відправили з України до Німеччини дві посилки з GPS-трекерами. Їхньою метою було зібрати інформацію про маршрути та особливості транспортування відправлень однієї з поштових компаній.

Після цього чоловіки мали відправити посилки із запалювальними пристроями. Вони повинні були загорітися під час транспортування до Німеччини.

За задумом організаторів, це мало спричинити якомога більші збитки та посіяти серед населення відчуття небезпеки. План викрили ще на етапі підготовки.

  • На початку серпня біля українських вантажних літаків в аеропорту Лейпцига виявили дрон. Роботу аеропорту тимчасово зупиняли. Кілька літаків, зокрема пасажирський борт, перенаправили на інші аеродроми.
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