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Болгарія готова збільшити транзит газу в Україну через свою територію, - посол

Болгарський уряд готовий працювати над розвитком співпраці з Україною в енергетичній сфері. 

Болгарія готова збільшити транзит газу в Україну через свою територію, - посол
Фото: Укрінформ

Софія готова проводити консультації з Києвом щодо можливостей збільшення обсягів транзиту природного газу через болгарську територію в Україну.

Про це заявив новий посол Болгарії в Україні Златін Крастев після вручення вірчих грамот президенту Володимиру Зеленському, повідомляє Укрінформ

"Болгарія готова до спільних консультацій щодо пошуку шляхів збільшення обсягів транзиту природного газу через Болгарію в Україну", – сказав Крастев.

За словами посла, болгарський уряд готовий оперативно працювати над розвитком співпраці з Україною в енергетичній сфері. 

Він висловив готовність Болгарії поглиблювати двосторонній політичний діалог, розширювати економічну співпрацю та продовжувати спільну роботу над конкретними проєктами, що становлять взаємний інтерес.

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