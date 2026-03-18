США послаблять санкції проти Венесуели, щоб збільшити видобуток нафти

За інформацією Bloomberg, Сполучені Штати розглядають варіант пришвидшеного зняття санкцій з Венесуели для сприяння збільшенню видобутку нафти на тлі різкого стрибка цін, викликаного війною з Іраном.

У Вашингтоні збираються видавати більше ліцензій компаніям на роботу з венесуельськими родовищами енергоносіїв. Запаси нафти у південноамериканській країні вважаються одними з найбільших у світі.

Наразі у Венесуелі рівень видобутку складає близько 1 мільйона барелів на день, що становить лише третину від пікових показників 90-х років. Падіння відбулося внаслідок погіршення інфраструктури, корупції в управління енергетичною галуззю та санкційний тиск.

Адміністрація Дональда Трампа прагне якомога збільшити надходження нафти з будь-яких джерел, не пов'язаних з Близьким Сходом. Венесуельське питання стане наступним кроком після послаблення санкцій проти російської нафти та дозволу Індії купувати чорне золото у Кремля.