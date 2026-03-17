Шмигаль: У межах Фонду енергетичної підтримки України створять стратегічний резерв

переговори з міжнародними партнерами в Брюсселі у межах Фонду енергетичної підтримки України

За підсумками перемовин із міжнародними партнерами в Брюсселі у межах Фонду енергетичної підтримки України вирішили створити стратегічний резерв.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, доступний бюджет резерву на сьогодні вже становить 197 млн євро. Міністр пояснив, що завдяки цьому механізму українські компанії зможуть накопичити енергетичне обладнання до наступної зими і тоді, за потреби, використовувати сформовані запаси для ремонтів.

«Ми також погодили з партнерами фінансові потреби України для підготовки до наступної зими. Працюємо, щоб забезпечити наші потреби повною мірою. Зокрема, розраховуємо на 5,4 млрд євро», - додав очільник Міненерго.

Також у Брюсселі українська сторона говорила з партнерами про про відновлення й захист енергооб'єктів, обладнання для ремонтів і санкції проти російських енергоресурсів.