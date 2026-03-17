Шмигаль: У межах Фонду енергетичної підтримки України створять стратегічний резерв

За підсумками перемовин із міжнародними партнерами в Брюсселі у межах Фонду енергетичної підтримки України вирішили створити стратегічний резерв.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.
За його словами, доступний бюджет резерву на сьогодні вже становить 197 млн євро. Міністр пояснив, що завдяки цьому механізму українські компанії зможуть накопичити енергетичне обладнання до наступної зими і тоді, за потреби, використовувати сформовані запаси для ремонтів.
«Ми також погодили з партнерами фінансові потреби України для підготовки до наступної зими. Працюємо, щоб забезпечити наші потреби повною мірою. Зокрема, розраховуємо на 5,4 млрд євро», - додав очільник Міненерго.
Також у Брюсселі українська сторона говорила з партнерами про про відновлення й захист енергооб'єктів, обладнання для ремонтів і санкції проти російських енергоресурсів.
- Фонд підтримки енергетики України створили у квітні 2022 року спільно з єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон.
- Перший внесок тоді зробила Данія.
- Тепер інші держави постійно вносять кошти для ремонту і закупівлі необхідного обладнання, яке знищують і пошкоджують російські обстріли.