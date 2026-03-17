Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Шмигаль: У межах Фонду енергетичної підтримки України створять стратегічний резерв

Доступний бюджет резерву на сьогодні становить 197 млн євро.

Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

За підсумками перемовин із міжнародними партнерами в Брюсселі у межах Фонду енергетичної підтримки України вирішили створити стратегічний резерв.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, доступний бюджет резерву на сьогодні вже становить 197 млн євро. Міністр пояснив, що завдяки цьому механізму українські компанії зможуть накопичити енергетичне обладнання до наступної зими і тоді, за потреби, використовувати сформовані запаси для ремонтів.

«Ми також погодили з партнерами фінансові потреби України для підготовки до наступної зими. Працюємо, щоб забезпечити наші потреби повною мірою. Зокрема, розраховуємо на 5,4 млрд євро», - додав очільник Міненерго.

Також у Брюсселі українська сторона говорила з партнерами про про відновлення й захист енергооб'єктів, обладнання для ремонтів і санкції проти російських енергоресурсів.

  • Фонд підтримки енергетики України створили у квітні 2022 року спільно з єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон.
  • Перший внесок тоді зробила Данія. 
  • Тепер інші держави постійно вносять кошти для ремонту і закупівлі необхідного обладнання, яке знищують і пошкоджують російські обстріли.
Читайте також
