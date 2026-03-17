Держстат: Капітальні інвестиції в Україні зросли на чверть у 2025 році

Обсяг капітальних інвестицій в українську економіку за 2025 рік збільшився на 25,2% порівняно з попереднім роком, передає «Інтерфакс- Україна».

За даними Державної служби статистики, загальна сума вкладень склала 669,3 млрд грн.

Основним джерелом фінансування залишаються власні кошти підприємств та організацій — на них припадає 71,2% від загального обсягу. Частка державного бюджету в інвестиціях становила 7%, місцевих бюджетів — 6,4%, а банківських кредитів та іншого позикового фінансування — 5,1%. При цьому кошти населення на будівництво житла забезпечили 5,7% вкладень, тоді як частка прямих іноземних інвесторів поки залишається мінімальною — лише 0,1%.

Найбільше капітальних інвестицій спрямували у промисловість — 259,1 млрд грн, що становить 38,7% від загальної суми. Друге місце за обсягами вкладень посіла сфера транспорту, складського господарства, а також поштова та кур'єрська діяльність — 72,3 млрд грн (10,8%).