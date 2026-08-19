Уряд Молдови обговорить транзит українського зерна залізницею

До обговорення долучать фермерські асоціації та представників залізниці.

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Уряд Молдови 20 серпня проведе розширене засідання щодо транзиту українського зерна через країну. До обговорення долучать представників сільськогосподарських асоціацій, Міністерства інфраструктури, Міністерства сільського господарства та Молдовської залізниці.

Про це пише NewsMaker.

Як повідомив речник уряду Думітру Чорич, у зустрічі візьмуть участь п’ятеро представників асоціації "Сила фермерів". Також запросили інші аграрні організації, щоб рішення враховували інтереси всього сектору.

Основною метою зустрічі є забезпечення молдовським аграріям пріоритетного доступу до залізничних перевезень і не допустити негативного впливу транзиту українського зерна на внутрішній ринок.

Засідання заплановане на другу половину дня 20 серпня.