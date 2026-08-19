У Латвії затримали підозрюваних у підпалі естонської компанії Milrem Robotics

У Латвії затримали двох підозрюваних у підпалі будівлі естонського оборонного підприємства Milrem Robotics.
Державна прокурорка Естонії Гарді Андерсон повідомила, що суд уже дав дозвіл на арешт фігурантів, і наразі триває співпраця з латвійськими колегами для екстрадиції зловмисників до Естонії, передає ERR.
Слідство встановило, що підпал був умисним і заздалегідь спланованим. Правоохоронці розглядають усі можливі версії злочину, зокрема, й спробу диверсії. Третього підозрюваного наразі ще не затримали, проте рішення щодо його арешту очікують найближчим часом.
Інцидент стався після того, як житель помітив підозрілу активінсть біля будівлі компанії та викликав екстрені служби.
- Прем'єр-міністр Крістен Міхал підтвердив, що однією з головних версій слідства є російська диверсія.
- Milrem Robotics постачає Україні безпілотні наземні комплекси. Вона у червні відкрила виробничу лінію в Нідерландах для виготовлення додаткової сотні машин для ЗСУ.
- Після інциденту Milrem Robotics наголосилаи, що це не зачепило виробничі потужності, ланцюги постачання і графіки відвантажень. Компанія залишається одним із двох іноземних постачальників, чий парк безпілотних наземних систем активно використовують в Україні, і планує розгорнути в нашій державі ще понад 200 роботизованих комплексів до кінця року.