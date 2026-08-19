У Латвії затримали підозрюваних у підпалі естонської компанії Milrem Robotics

Піймали двох, третього ще шукають.

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У Латвії затримали двох підозрюваних у підпалі будівлі естонського оборонного підприємства Milrem Robotics.

Державна прокурорка Естонії Гарді Андерсон повідомила, що суд уже дав дозвіл на арешт фігурантів, і наразі триває співпраця з латвійськими колегами для екстрадиції зловмисників до Естонії, передає ERR.

Слідство встановило, що підпал був умисним і заздалегідь спланованим. Правоохоронці розглядають усі можливі версії злочину, зокрема, й спробу диверсії. Третього підозрюваного наразі ще не затримали, проте рішення щодо його арешту очікують найближчим часом.

Інцидент стався після того, як житель помітив підозрілу активінсть біля будівлі компанії та викликав екстрені служби.