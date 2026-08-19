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Defense Tech

РЕБ від української компанії єдиним заглушив дрон на навчаннях НАТО у Латвії

В компанії повідомили, що підтвердили сумісність своїх засобів із цифровою архітектурою НАТО

РЕБ від української компанії єдиним заглушив дрон на навчаннях НАТО у Латвії
РЕБ-системи unwave
Фото: unwave

Система радіоелектронної боротьби від української компанії UNWAVE у травні 2026 року взяла участь у навчаннях НАТО Baltic Trust 26 у Латвії, повідомив виробник.

Так, зазначається, компанії вдалося підтвердити сумісність своїх рішень із цифровою архітектурою НАТО C-UAS – засобів для виявлення, ідентифікації, відстеження та нейтралізації дронів. 

“Після завершення етапу технічної інтеграції, у рамках наступного вишколу – Baltic Trust 26 – компанія вперше провела перформанс випробування своєї продукції вже як інтегрований в архітектуру НАТО виробник”, – йдеться в повідомленні.

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Як розповіли в UNWAVE у коментарі “Мілітарному”, їхня система єдиною змогла заглушити безпілотник під час навчань.

“Під час випробувань Jamming Performance Challenge засіб РЕБ від української компанії заглушив БпЛА, що призвело до втрати керування та падіння апарата. Завдяки успішним результатам роботи з протидії безпілотникам українська розробка отримала спеціальну відзнаку від організаторів вишколу”, – йдеться в повідомленні.

Під час навчань UNWAVE також випробувала системи РЕБ «Пательня», «Човен» і «Шатро», а також системи виявлення безпілотників «Башур».

Раніше компанія стала першим виробником українського РЕБу, яка з дозволу Державної служби експортного контролю України на практиці продемонструвала власні рішень для представників чеських силових структур.

Що відомо про засоби UNWAVE

«Пательня» — переносний піхотний РЕБ у форматі рюкзака масою 15,6 кг, призначений для захисту позицій від скидів та FPV-дронів. Його потужність становить 50 Вт на кожен канал, або ж 100 Вт загалом. Комплекс працює від акумулятора на 24 В і заявлено, що може функціонувати до 100 хвилин без підзарядки.

«Човен» — автомобільний комплекс РЕБ, що встановлюється на дах. Він оснащений 14 модулями придушення загальною потужністю 3200 Вт. Система може блокувати телеметрію, відеосигнал і навігацію безпілотників. Живлення здійснюється від бортової мережі автомобіля або зовнішнього акумулятора на 28 В. 

«Шатро» являє собою мультичастотний купольний комплекс, який створює кругову зону радіоелектронного захисту від FPV-дронів та скидів. Залежно від конфігурації система об’єднує одно- та двоканальні модулі-підсилювачі з потужністю від 50 Вт на канал.

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«Башур» — компактна пасивна система виявлення та пеленгації БпЛА. Пристрій споживає до 20 Вт, здатний виявляти FPV-дрони та аналогові відеоканали на відстані до 2 км. Після розгортання система може передавати сигнал для автоматичного запуску засобів РЕБ протягом двох хвилин.

Компанія заснована у 2023 році. За даними виробника, у 2025 році вони поставили понад 45 тис. одиниць продукції для Сил оборони. Також заявляють, що першими отримали ліцензію Міністерства оборони України на масштабування тактичних засобів РЕБ.

Що відомо про навчання Baltic Trust

Це міжнародні навчання НАТО, де випробовують дрони та протидію безпілотникам за сучасними сценаріями ведення бойових дій. 

Цьогорічна програма охоплювала планування та виконання місій із застосування БпЛА та систем для виявлення, ідентифікації, відстеження та нейтралізації дронів, відпрацювання захисту державного кордону й критичної інфраструктури, а також інтеграцію рішень із протидії безпілотникам із системами Force Protection (охорони та захисту військ), протиповітряної оборони, наземними військами та засобами радіоелектронної боротьби.

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Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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