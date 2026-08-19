Зеленський звільнив Мудру з посади заступника керівника ОПУ

“Звільнити МУДРУ Ірину Романівну з посади Заступника Керівника Офісу Президента України”, – йдеться у документі.

Про це йдеться у сьогоднішньому Указі президента №734/2026 .

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