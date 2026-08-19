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Зеленський звільнив Мудру з посади заступника керівника ОПУ

Її звільнено сьогоднішнім указом.

Зеленський звільнив Мудру з посади заступника керівника ОПУ
Ірина Мудра
Фото: Олександр Ратушняк

Президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступник керівника Офісу президента України.

Про це йдеться у сьогоднішньому Указі президента №734/2026.

“Звільнити МУДРУ Ірину Романівну з посади Заступника Керівника Офісу Президента України”, – йдеться у документі.

  • Національне антикорбюро опублікувало деталі спецоперації "Форест Гамп" з викриття злочинної організації у владі. За даними слідства, йдеться про легалізацію 150 млн гривень готівкою. Ці кошти були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі "Мідас".
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