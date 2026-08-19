Зеленський звільнив Мудру з посади заступника керівника ОПУ

Президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступник керівника Офісу президента України.
Про це йдеться у сьогоднішньому Указі президента №734/2026.
“Звільнити МУДРУ Ірину Романівну з посади Заступника Керівника Офісу Президента України”, – йдеться у документі.
- Національне антикорбюро опублікувало деталі спецоперації "Форест Гамп" з викриття злочинної організації у владі. За даними слідства, йдеться про легалізацію 150 млн гривень готівкою. Ці кошти були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі "Мідас".
- НАБУ не назвало прізвища, але можна припустити, що йдеться про Германа Галущенка. За інформацією слідчих, до складу організації, що легалізувала кошти, серед інших входила й Ірина Мудра.
- За інформацією джерел LB, Національне антикорбюро проводило у Мудрої слідчі дії.