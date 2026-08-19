​На Львівщині викрили незаконне виробництво мінеральної води

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На Львівщині поліція викрила незаконне виробництво мінеральної води, що спричинило збитки довкіллю на суму 2,4 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"За даними слідства, у Дрогобицького району група осіб організувала видобуток підземних вод із водоносної свердловини без відповідних дозвільних документів. Для цього використовували виробничі потужності колишнього заводу мінеральних вод. Видобуту воду за допомогою спеціального промислового обладнання фасували у ПЕТ-пляшки, маркували етикетками торгової марки та реалізовували суб’єктам господарювання на території області", - йдеться в повідомленні.

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Виробництво було фактично поставлене на промислові потужності: використовувалося приміщення площею близько 1 000 кв. м, лінія розливу продуктивністю до 2 000 пляшок об'ємом 1,5 л на годину, а також лінія для видуву ПЕТ-пляшок.

При цьому, за даними слідства, фігуранти не мали необхідних дозвільних документів та не провели передбачених законодавством водоохоронних заходів.

Така діяльність призвела до порушення режиму використання підземних вод, їх забруднення та виснаження водоносних горизонтів і створила небезпеку для довкілля. За попередніми розрахунками, сума завданих збитків становить 2,4 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 4000 пляшок готової продукції об'ємом 1,5 л, тощо.