На Одещині 13-річний підліток кілька годин знущався з 11-річного хлопчика

В одному з населених пунктів Нерубайської громади на Одещині 13-річний підліток, за попередніми даними, кілька годин знущався з 11-річного хлопчика. Дитину били та душили, змушували ставати на коліна й просити вибачення.

Про це повідомила поліція Одеської області.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом катування. Про інцидент, який стався кілька днів тому, поліції повідомила мати потерпілого.

За даними слідства, однокласниця хлопчика запропонувала йому погуляти та привела до укриття. Там на них уже чекали кілька підлітків. Один із них, 13-річний хлопець, який, за попередньою інформацією, мав неприязнь до молодшого, почав над ним знущатись. Це тривало кілька годин. За цим спостерігали інші діти, які знімали те, що відбувалося, на відео.

Унаслідок побиття 11-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження. Водночас він не одразу розповів про подію батькам: дитина мовчала через погрози з боку кривдника.

У межах кримінального провадження призначили низку експертиз. Правоохоронці також встановлюють усі обставини події та роль кожного з її учасників. Після завершення необхідних слідчих дій діям підлітків дадуть відповідну правову оцінку.