На Запоріжжі російський дрон влучив у комбайн: загинув працівник ферми

У момент удару сільськогосподарську техніку ремонтували на узбіччі.

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У Комишуваській громаді Запорізької області російські військові атакували FPV-дроном комбайн, який ремонтували двоє працівників фермерського господарства. Внаслідок удару один чоловік загинув, ще один дістав поранення.

Про це повідомили у поліції Запорізької області.

Російський ударний безпілотник влучив у сільськогосподарську техніку, коли вона перебувала на узбіччі дороги. Біля комбайна були двоє працівників віком 30 та 32 роки.

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Унаслідок вибуху старший із чоловіків загинув, а його колега отримав поранення. Сам комбайн після удару загорівся.

Правоохоронці евакуювали тіло загиблого, а пораненого чоловіка доправили до медичного закладу в Запоріжжі. Поліцейські задокументували черговий воєнний злочин російських військових та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Російські війська регулярно атакують цивільну інфраструктуру та сільськогосподарські об'єкти на Запоріжжі, зокрема знищують техніку й завдають ударів по людях під час польових робіт", – пояснили правоохоронці.