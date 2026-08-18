Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Die Zeit: На дроні біля українських літаків в Лейпцигу виявили ДНК, яка збігається з іншою справою
Die Zeit: На дроні біля українських літаків в Лейпцигу виявили ДНК, яка збігається з іншою справою
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
ГоловнаСуспільствоВійна

На Запоріжжі російський дрон влучив у комбайн: загинув працівник ферми

У момент удару сільськогосподарську техніку ремонтували на узбіччі.

На Запоріжжі російський дрон влучив у комбайн: загинув працівник ферми
Удар по комбайну
Фото: Скриншот з відео

У Комишуваській громаді Запорізької області російські військові атакували FPV-дроном комбайн, який ремонтували двоє працівників фермерського господарства. Внаслідок удару один чоловік загинув, ще один дістав поранення.

Про це повідомили у поліції Запорізької області.

Російський ударний безпілотник влучив у сільськогосподарську техніку, коли вона перебувала на узбіччі дороги. Біля комбайна були двоє працівників віком 30 та 32 роки.

Реклама

Унаслідок вибуху старший із чоловіків загинув, а його колега отримав поранення. Сам комбайн після удару загорівся.

Правоохоронці евакуювали тіло загиблого, а пораненого чоловіка доправили до медичного закладу в Запоріжжі. Поліцейські задокументували черговий воєнний злочин російських військових та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

"Російські війська регулярно атакують цивільну інфраструктуру та сільськогосподарські об'єкти на Запоріжжі, зокрема знищують техніку й завдають ударів по людях під час польових робіт", – пояснили правоохоронці.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies