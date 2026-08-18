На Запоріжжі російський дрон влучив у комбайн: загинув працівник ферми

У Комишуваській громаді Запорізької області російські військові атакували FPV-дроном комбайн, який ремонтували двоє працівників фермерського господарства. Внаслідок удару один чоловік загинув, ще один дістав поранення.
Про це повідомили у поліції Запорізької області.
Російський ударний безпілотник влучив у сільськогосподарську техніку, коли вона перебувала на узбіччі дороги. Біля комбайна були двоє працівників віком 30 та 32 роки.
Унаслідок вибуху старший із чоловіків загинув, а його колега отримав поранення. Сам комбайн після удару загорівся.
Правоохоронці евакуювали тіло загиблого, а пораненого чоловіка доправили до медичного закладу в Запоріжжі. Поліцейські задокументували черговий воєнний злочин російських військових та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
"Російські війська регулярно атакують цивільну інфраструктуру та сільськогосподарські об'єкти на Запоріжжі, зокрема знищують техніку й завдають ударів по людях під час польових робіт", – пояснили правоохоронці.
- Впродовж минулої доби окупанти завдали 1158 ударів по 59 населених пунктах Запорізької області. Російська армія вбила 2 людей, ще 4 – поранила. В ОВА надійшло 73 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.