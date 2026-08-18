Петлюру та Скоропадського можуть перепоховати в Національному пантеоні

Голова Державної ради Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров назвав українських діячів, яких можуть перепоховати в Національному пантеоні. Серед них – голова Директорії УНР Симон Петлюра та гетьман Української Держави Павло Скоропадський.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Також у переліку є перший голова ОУН Євген Коновалець та полковник Армії УНР Андрій Мельник. Водночас остаточного рішення щодо майбутніх поховань у пантеоні наразі немає.

За словами Алфьорова, для цього мають створити спеціальну робочу групу або комісію. До неї планують залучити представників громадянського суспільства та наукових установ.

"Тут говорити про те, хто буде похований у Національному пантеоні, ми не можемо і, очевидно, це буде неправильно", – зазначив Алфьоров.

Голова УІНП наголосив, що Коновалець, Петлюра, Скоропадський і Мельник наразі розглядаються як визначні постаті української історії. Він зазначив, що Національний пантеон має об’єднувати представників різних історичних періодів. Йдеться про кілька десятків поховань і перепоховань.