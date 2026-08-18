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У Херсонській області через обстріли загинули двоє людей, і ще 10 поранені

Від обстрілів постраждали 45 населених пунктів. 

У Херсонській області через обстріли загинули двоє людей, і ще 10 поранені
Російська армія вдарила по Зеленівці на Херсонщині

Упродовж минулої доби від російських обстрілів на Херсонщині дві людини загинули, ще десятеро дістали поранення. Від обстрілів постраждали 45 населених пунктів. 

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Комишани, Придніпровське, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Зарічне, Іванівка, Інгулець, Інгулівка, Лиманець, Микільське, Понятівка, Токарівка, Ульянівка, Федорівка, Чайчине, Ясна Поляна, Білозерка, Берислав, Зміївка, Раківка, Урожайне, Чарівне, Лозове, Милове, Дудчани, Качкарівка, Новокаїри, Гаврилівка, Нововоронцовка, Любимівка, Хрещенівка, Михайлівка, Новорайськ, Костирка, Сагайдачне, Степне, Високе, Одрадокам'янка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарські споруди, автобус та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 18 людей. 

Якщо люди бажають виїхати до більш безпечних місць, варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951. 

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