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Скібіцький: Росія не планує мирних домовленостей до кінця року, для ударів по ЛЕП розробила спеціальний БпЛА

Донецьку область ворог прагне захопити цього року. 

Скібіцький: Росія не планує мирних домовленостей до кінця року, для ударів по ЛЕП розробила спеціальний БпЛА
заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький

Аналітики Головного управління розвідки вважають, що на полі бою немає жодних ознак, які б вказували на готовність Росії припинити вогонь і почати переговори. План Росії такий, що до кінця року жодних домовленостей і підписання мирної угоди не буде, повідомив у розмові з РБК-Україна заступник голови ГУР Вадим Скібіцький. 

Кремль хоче досягнути поставлених цілей. Зокрема, завершити окупацію Донецької і Луганської областей.

«В планах їх генерального штабу завершити захоплення Донецької області до кінця цього року», – сказав Вадим Скібіцький. 

Зимові обстріли, за даними розвідки, будуть зосереджені по тих самих об'єктах, що й раніше: оборонно-промисловий комплекс, енергетика, логістика, АЗС і військові об'єкти. 

«Взимку наше найбільш вразливе місце – електроенергія та опалення, тому вони теж може опинитись під атакою. Наприклад, не так давно росіяни розробили безпілотник, який призначений для ураження електроопор – ЛЕПів. У його крилах закладено вибуховий елемент, який здатен перерізати метал», – сказав він.  

Також цілями ворога може стати водопостачання, газовидобуток і газотранспортна інфраструктура в Харківській та Полтавській областях. 

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