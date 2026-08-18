Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Die Zeit: На дроні біля українських літаків в Лейпцигу виявили ДНК, яка збігається з іншою справою
Die Zeit: На дроні біля українських літаків в Лейпцигу виявили ДНК, яка збігається з іншою справою
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
ГоловнаСуспільствоВійна

Вчора Сили оборони ліквідували понад 1200 окупантів та 5 систем ППО ворога

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 469 970 солдатів.

Вчора Сили оборони ліквідували понад 1200 окупантів та 5 систем ППО ворога
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1210 солдатів, 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 5 систем ППО, 10 НРК, 443 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 7 штук спецтехніки.

Про це йдеться у звіті Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.26 склали:

  • особового складу – близько 1 469 970 (+1 210) осіб 
  • танків – 12 274 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 25 162 (+7) од.
  • артилерійських систем – 48 155 (+55) од.
  • РСЗВ – 2 040 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 577 (+5) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 292 (+19) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 467 459 (+1 962) од.
  • крилаті ракети – 5 010 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 135 891 (+443) од.
  • спеціальна техніка – 4 547 (+7) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies