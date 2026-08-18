Вчора Сили оборони ліквідували понад 1200 окупантів та 5 систем ППО ворога

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1210 солдатів, 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 5 систем ППО, 10 НРК, 443 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 7 штук спецтехніки.
Про це йдеться у звіті Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.26 склали:
- особового складу – близько 1 469 970 (+1 210) осіб
- танків – 12 274 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 25 162 (+7) од.
- артилерійських систем – 48 155 (+55) од.
- РСЗВ – 2 040 (+3) од.
- засоби ППО – 1 577 (+5) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 292 (+19) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 467 459 (+1 962) од.
- крилаті ракети – 5 010 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 135 891 (+443) од.
- спеціальна техніка – 4 547 (+7) од.
Дані уточнюються.