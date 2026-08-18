Вчора Сили оборони ліквідували понад 1200 окупантів та 5 систем ППО ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.26 склали:

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1210 солдатів, 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 5 систем ППО, 10 НРК, 443 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 7 штук спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 469 970 солдатів.

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